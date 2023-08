F1 | Budget cap, Vasseur duro: chi sbaglia deve essere squalificato

Pugno duro nei confronti delle squadre che sforano il budget cap. Fred Vasseur non ha dubbi sulla punizione da imporre a quelle squadre che dovessero essere trovate con i conti 2022 non in ordine: non una semplice sanzione pecuniaria, ma una vera e propria squalifica. Chiaro il riferimento del team principal della Ferrari, nonostante un’analisi generale, alla Red Bull che nonostante le pene ricevute (multa da sette milioni dollari e riduzione del 10% di ore in galleria del vento) ha comunque dominato la scena nella prima metà di campionato.

“La punizione dell’anno scorso non è stata abbastanza dura, e se dovesse succedere ancora stavolta dovrebbe essere molto più drastica – ha detto Vasseur, intervistato da La Gazzetta dello Sport – Considerando il fatto che il vantaggio tecnico si traduce in vantaggio sportivo, la punizione dev’essere sportiva, non una multa. Se nel calcio commetti fallo di mano in area è rigore, non ti danno una multa”.

Vasseur ha aggiunto: “Se venisse accertata un’altra irregolarità servirebbe una squalifica di un anno o roba simile. Sappiamo che è difficile gestire il budget cap ma abbiamo sistemi perfetti per controllare ciò che si spende, e di fronte a un dubbio puoi chiedere alla Fia. E poi va spiegata un’altra cosa: un’infrazione del 5% non è piccola, è grande”.

Il team principal ha infine chiosato: “Dobbiamo essere duri, ne va del futuro del cost cap. Se finirà con un’altra “multina” allora tutti faranno la stessa cosa, si mette a budget lo stanziamento per pagare e amen. I grandi costruttori possono permetterselo”.