Ferrari | Vasseur predica calma dopo la pole position di Leclerc al COTA

Al centesimo Gran Premio della sua carriera, Charles Leclerc conquista la pole position numero 21 da quando è in Formula 1, la terza della sua stagione dopo quelle di Baku e Spa, guarda caso proprio in weekend con il format della Sprint Race come quello di Austin. Al COTA, il pilota della Ferrari ha tirato fuori un giro clamoroso, battuto in un primo istante da Verstappen, poi però il campione olandese ha dovuto abdicare per aver passato i track limits. Tutto sommato un buon risultato anche per Carlos Sainz, quarto a fine giornata e quindi in seconda fila al fianco di Hamilton. La SF-23 ha sorpreso, specialmente per il suo atteggiamento nel primo settore, il quale sulla carta avrebbe dovuto metterla in grossa difficoltà.

“E’ sicuramente una bella posizione di partenza – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a Sky. Sono contento per Charles, era importante fare bene in questo weekend per lui, ed è il modo migliore per preparare la gara, perché sappiamo che sarà lunga e difficile e i punti si fanno la domenica, però è un buon risultato per la squadra. Siamo davanti a McLaren e Mercedes, ed essendo in lotta con loro va benissimo, ma abbiamo anche una buona posizione di partenza con Carlos ed è il modo migliore per preparare la corsa di domenica. Siamo più che soddisfatti delle qualifiche di oggi, le sessioni sono andate molto bene”.

“Bisognava gestire le gomme nel primo settore, e così siamo stati competitivi per tutto il giro. Dobbiamo mantenere la calma perché parliamo di centesimi: Verstappen si è visto cancellare il tempo e la scorsa volta abbiamo perso posizioni anche noi per pochissimi millesimi, non è che la situazione sia cambiata da una settimana all’altra, siamo in buone condizioni ma dobbiamo vedere in gara come gestire il long run perché non abbiamo fatto simulazioni sul passo. Ci sono tanti fattori in gioco, ma già stamattina avevamo un buon ritmo. Andremo in gara alla cieca per via di questo format, quindi sarà molto difficile avere un quadro chiaro, ma sarà così per tutti e ci sarà un totale reset per domenica. Dobbiamo tenere a mente che avremo la Sprint domani, di fatto sarà la preparazione vera e propria perché faremo per la prima volta una simulazione passo gara”.