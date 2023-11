F1 | Track limits, Haas chiede la revisione della classifica finale del GP degli USA

Il Gran Premio degli Stati Uniti, disputato lo scorso 22 ottobre sul tracciato di Austin, potrebbe subire delle modifiche alla classifica finale. Il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, in quanto la Haas con una richiesta ufficiale ha reclamato un diritto di revisione sui risultati maturati sulla pista texana per violazione dei track limits da parte della Williams di Alexander Albon.

Gli stewart presenti nell’appuntamento americano dovranno dunque prendere una decisione sulla vicenda che vede coinvolta la FW45 numero 23, nonostante in un documento precedente gli stessi avevano sottolineato come non ci fossero prove a sufficienza per penalizzare il thailandese in forza alla scuderia di Grove. Albon, giunto nono ad Austin, venne infatti attenzionato ai commissari per essere andato molte volte oltre i limiti della pista a curva 6 senza un valido motivo.

Nella giornata di mercoledì 8 novembre ci sarà la prima udienza, dove verranno forniti nuovi elementi non presenti in precedenza. Qualora gli steward stabilissero che tali elementi costituissero una prova, verrebbe convocata una seconda udienza in una data che verrà stabilita successivamente. Oltre ad Haas e Williams sono state chiamate a presenziare anche Red Bull e Aston Martin.

Ad Austin, in quella che rappresenta la gara di casa per la Haas, la scuderia americana ha concluso la corsa a ridosso della zona punti con Nico Hulkenberg giunto 11° sfruttando le squalifiche della Mercedes di Lewis Hamilton e della Ferrari di Charles Leclerc.