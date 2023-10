F1 | Mercedes, giornata complicata per Hamilton in Messico

Non è soddisfatto Lewis Hamilton di quanto accaduto nel corso della prima giornata di libere in Messico. Il campione del mondo della Mercedes ha chiuso al settimo posto, e ha avuto diverse difficoltà nel feeling con la sua vettura per tutto l’arco del venerdì all’Autodromo Hermanos Rodriguez. Toto Wolff ha spiegato come le vetture siano state alzate forse anche più del dovuto per raccogliere dei dati importanti, e questo probabilmente ha fatto sì che Lewis non si sentisse propriamente a suo agio con la monoposto, visto che anche nei long run la W14 non è andata forte come al solito.

“E’ stata una giornata impegnativa per me oggi – ha ammesso Hamilton dopo le libere. La macchina sembrava completamente diversa rispetto ad Austin, dobbiamo capire il perché. Non siamo stati competitivi nei long run, quindi ci siamo concentrati sul provare diversi assetti. La pista qui presenta le sue sfide, ma negli precedenti ce la siamo cavata piuttosto bene. Non siamo ancora del tutto nella posizione sperata, ma lavoreremo duro in vista di domani (oggi, ndr) per migliorare e apportare le modifiche necessarie. La macchina è stata promettente ad Austin e sono fiducioso del fatto che anche qui potremo conquistare una buona posizione, ci sono ampi margini di miglioramento”.