Mercedes | Russell deve accontentarsi della terza fila al COTA

Tutto sommato può ritenersi soddisfatto il buon George Russell, quinto al termine delle qualifiche di Austin. Il pilota della Mercedes ha avuto infatti un venerdì particolarmente complicato al COTA, e sembrava faticare anche a superare i vari tagli di Q1 e Q2, non sentendosi perfettamente a suo agio con la W14. Alla fine però è riuscito a trovare un buon ritmo, e la seconda fila è mancata, a detta sua, per un errore in curva nel corso del suo ultimo tentativo e che non gli ha permesso di qualificarsi meglio del quinto posto finale.

“E’ stata una giornata davvero impegnativa – ha detto Russell. Non avevo ritmo e non capisco il perché. Sento i miglioramenti portati dall’aggiornamento, ma è stato un venerdì strano che porterò nel mio bagaglio di apprendimento come pilota. Sevo lavorare per scoprire i motivi che mi hanno portato a non essere così veloce come potrei. Sono soddisfatto comunque della quinta posizione, perché in alcuni momenti credevo addirittura di non riuscire ad arrivare in Q3. Nel mio ultimo giro ho commesso un piccolo errore in curva 1, e questo mi è costato forse una posizione in griglia di partenza”.