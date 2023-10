Formula 1 | Williams, i punti di Austin danno fiducia per il GP di Città del Messico

La Williams ha ottenuto un grande risultato ad Austin, con il nono e il decimo posto di Albon e Sargeant. Cert0, senza le squalifiche di Hamilton e Leclerc non sarebbe stato possibile, ma l’occasione è arrivata, e soprattutto il pilota statunitense può finalmente smuovere la sua classifica in un periodo nel quale la sua conferma per il prossimo anno sembra tutt’altro che scontata. Adesso si va in Messico, e si torna finalmente in un format normale di weekend senza quell’abominio di Sprint Race, poco apprezzata evidentemente anche dai due alfieri del team di Grove.

“Non vedo l’ora di correre in Messico – ha detto Albon. La pista è unica, il che può rendere le cose impegnative e potrebbe non adattarsi molto alla nostra vettura, ma sono impaziente di vedere cosa riusciremo a fare con un normale weekend di gara, cosa che non abbiamo da un po’”.

“Sarà bellissimo correre in Messico – ha dichiarato Sargeant. E’ una pista davvero unica nel suo genere, con caratteristiche incredibili, ed è bellissimo poter tornare a un format normale. Speriamo di ottenere un buon risultato così come accaduto ad Austin e continuare a migliorare”.