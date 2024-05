Ferrari | Sainz: “Sono troppo contento per Charles!”

La festa della Ferrari a Monaco si completa con il terzo posto di Sainz. Il pilota spagnolo, dopo lo spavento iniziale per la foratura alla Santa Devota in seguito al contatto con Piastri, si è sollevato per la bandiera rossa causata dall’incidente tra le Haas e Perez. Per Carlos una gara quindi solida, di gestione e senza mai rischi inutili. L’obiettivo era quello di accompagnare Leclerc alla vittoria, e così è stato. Una grande affermazione di squadra e che permette al Cavallino di conquistare punti importanti in chiave mondiale, e forse non solo costruttori.

“È stata una gara molto tattica – ha dichiarato Sainz. Al primo via sono scattato bene, tanto che mi sono trovato ad attaccare Oscar (Piastri) all’interno di curva 1. Purtroppo ci siamo toccati e ho rimediato una foratura. Temevo che la mia gara fosse finita lì, invece l’incidente accaduto alle mie spalle ha causato la bandiera rossa e così ho potuto prendere il secondo via nuovamente dalla terza posizione”.

“A tal proposito, dopo aver visto il replay sono molto contento che nessuno si sia fatto male. Sono ripartito con pneumatici Hard nuovi e da lì in poi si è trattato di gestire bene il ritmo fino alla bandiera a scacchi, assicurandoci che Lando (Norris) alle mie spalle non potesse avere un pit stop senza perdere alcuna posizione. Una volta sicuro di questo, nel finale ho provato anche ad attaccare Oscar per il secondo posto, ma a Monte Carlo è troppo difficile se chi ti precede ha la tua stessa strategia. Sono felicissimo per Charles! Vincere la gara di casa è il sogno di qualsiasi pilota ed è stato stupendo festeggiare sul podio insieme a lui”.