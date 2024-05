F1 | Ferrari, Vasseur: “Leclerc fenomenale sin dal primo giro delle prove libere”

La vittoria di Charles Leclerc ha mandato in visibilio gran parte del paddock di Monaco. Il pilota della Ferrari, alla sesta affermazione in carriera, ha emozionato tutti per un successo tanto cercato e spesso sfuggitogli per episodi davvero particolare. Sin dalle prove di venerdì però, il monegasco ha spinto come un martello, senza mai abbassare le prestazioni, e superando anche quelle difficoltà venutesi a creare specialmente in qualifica. Il successo di oggi è una vera liberazione, ed è anche il secondo trionfo stagionale per la Scuderia di Maranello.

“È stato un weekend perfetto e indimenticabile per Charles che in passato qui a Monte Carlo aveva vissuto un paio di gare terribili – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Quest’anno è stato fenomenale dal primo giro delle libere fino alla bandiera a scacchi. La gara è stata particolare perché dopo la bandiera rossa ci siamo trovati a dover gestire ben 77 giri su pneumatici Hard. Charles è stato sempre in totale controllo e un paio di volte ci ha anche chiesto via radio se poteva spingere di più, ma non era il caso”.

“Anche Carlos ha disputato una gara molto solida, giocando un ruolo importante in questa affermazione grazie all’aiuto che ci ha assicurato nel controllare i distacchi con gli avversari e facendo un lavoro fantastico per il team. Stiamo tutti spingendo al massimo. In squadra c’è un’ottima chimica e ognuno lavora nella giusta direzione. Ora dobbiamo restare concentrati e questo successo darà la massima motivazione a tutti, sia in pista che in azienda dove tutti hanno fatto un grande lavoro. Oggi è un giorno speciale: l’emozione di tutto il team sotto il podio lo dimostra. Ma il Canada è in arrivo: a Montreal dobbiamo ottenere una performance dello stesso livello, se non migliore.