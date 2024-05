Ferrari | Sainz solo quinto a Imola: “Weekend molto difficile per me”

Carlos Sainz è arrivato al quinto posto a Imola. La Ferrari oggi aveva più o meno il passo gara di McLaren e Red Bull, considerando tutta la durata della gara, ma lo spagnolo ha dovuto lottare con qualche problema sulla sua monoposto, e per questo motivo, anche con una sosta “regolare” e non ritardata di un paio di giri, avrebbe fatto tanta fatica a tenere dietro un arrembante Piastri. Il #55 spera di risolvere queste noie tecniche che gli hanno condizionato quello che per lui è stato un weekend molto difficile, per diversi motivi.

“Oggi non c’era molto passo, sarebbe stato difficile tenere la posizione con Oscar anche se fossi entrato prima – ha ammesso Sainz. Allungare il primo stint non ci ha dato nulla, perché sono stati solo tre giri per via di Russell che stava per farci l’undercut, dopodiché non so dirti sinceramente perché per me è stato un weekend molto difficile: dopo la giornata di ieri abbiamo visto che ci sono un paio di problemi con la macchina che oggi ci hanno sicuramente condizionati, dobbiamo fare le giuste analisi per risolvere la questione così da non soffrire anche a Monaco. Charles ha fatto una bella gara, era lì con un buon passo, vuol dire che siamo lì. La cosa più importante su queste piste è la qualifica, ed è un qualcosa che dobbiamo migliorare con questa vettura. Monaco? E’ troppo particolare e tutte le quattro prime macchine, con il giro migliore al sabato, sarebbero in grado di vincere, la situazione in Q3 sarà molto tirata”.