Ferrari | Sainz ha un buon passo gara a Spa-Francorchamps

Quinta posizione per Carlos Sainz al termine delle libere in Belgio. La Ferrari sembra essere la terza forza in pista a Spa-Francorchamps, visto che la Mercedes, diretta concorrente pare soffra e non poco di saltellamenti, un qualcosa che la SF-24 sembra aver minimizzato nelle prime due ore di oggi. Lo spagnolo comunque, specialmente nel passo gara, si è trovato a proprio agio con la propria monoposto, e la conquista della seconda fila, considerando anche la penalità che verrà inflitta a Verstappen, non è così impossibile da raggiungere.

“Quest’anno la pista è davvero diversa rispetto agli anni precedenti a causa del nuovo asfalto – ha ammesso Sainz. Abbiamo dovuto adattare la macchina a queste nuove condizioni di aderenza e ai suoi nuovi dossi, ma nel complesso c’è molto più grip. Dobbiamo tenere sotto controllo il degrado degli pneumatici e la simulazione di gara è stata una parte importante del nostro programma odierno. Domani cercheremo di concentrarci sul massimizzare il pacchetto che abbiamo e qualificarci il più avanti possibile”.