Ferrari | Sainz: “Per il 2025 voglio una macchina da titolo mondiale”

Siamo giunti all’ultimo appuntamento mondiale prima della pausa estiva. A Spa-Francorchamps, la Ferrari si ripresenta con il pacchetto evolutivo che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane, ma evidentemente il fondo rinforzato di Budapest ha dato i frutti sperati, anche se la sfida del Belgio sarà completamente diversa, essendo la bellissima pista delle Ardenne molto più veloce di quella magiara, e la SF-24 potrebbe tornare a soffrire e non poco i saltellamenti. Carlos Sainz, presente oggi in conferenza stampa, ha parlato del momento della Rossa ma anche del suo futuro, facendo capire come ancora non ci siano cose concrete per il suo piazzamento nel 2025.

“Il circuito di Spa ricorda Silverstone – ha detto Sainz. Lì per noi non è stato facile, vediamo come andrà qui per capire se riusciremo ad avvicinarci a McLaren e Red Bull, che quando volano hanno dai tre ai quattro decimi di vantaggio rispetto a noi. La nostra stagione finora è stata ricca di alti e bassi: all’inizio la vettura si è dimostrata molto competitiva, poi però per me non è stato facile esprimermi al massimo delle mie capacità, non avendo certezze sul mio futuro, ma credo comunque di aver corso ad un buon livello. Sono riconoscente per tutto quello che sto vivendo, correrò ogni gara al massimo come se fosse l’ultima. La mia opzione migliore per il 2025 è una vettura da titolo, è la mia priorità da quando ho iniziato le varie discussioni, ma se non dovesse essere così, in alternativa sceglierò il progetto migliore a disposizione”.