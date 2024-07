F1 | Ralf Schumacher: “L’arrivo di Binotto in Audi potrebbe convincere Sainz”

Ralf Schumacher ha ammesso di essere già preoccupato per il modo in cui Audi sta affrontando il suo ingresso in Formula 1. La casa automobilistica tedesca legata a VolksWagen, che ora è proprietaria al 100% del team svizzero Sauber in vista della sua apparizione ufficiale nel 2026 come team ufficiale Audi, è stata recentemente colpita da voci di una lotta di potere interna alla F1. Ne è conseguita l’estromissione dell’amministratore delegato e del presidente di Sauber, Andreas Seidl e Oliver Hoffman, da parte dell’amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner.

“È un grosso problema -ha commentato Schumacher a Sky Deutschland- cambiare il personale anche prima della partenza è molto interessante. Il progetto Audi era in realtà sull’orlo del collasso perché apparentemente c’è stato un piccolo errore di calcolo pari a 1 miliardo. Almeno questo è quello che sappiamo. La squadra ha dovuto essere rifinanziata perché non arrivavano soldi. Ecco perché è stata presa la decisione di tenere Zhou Guanyu come pilota e prendere i soldi. Di conseguenza, non è potuto succedere nulla. Non potevano assumere nessuna persona e non potevano offrire alcuna prospettiva. Così hanno lasciato che tutto funzionasse come prima. Con tutta la simpatia che ho per la squadra, molte cose devono cambiare in Sauber. Seidl stava combattendo con armi spuntate in quel momento”.

La buona notizia, sostiene Schumacher, è che nel progetto almeno sono riusciti a coinvolgere Mattia Binotto:

“Devono solo essere consapevoli che in Formula 1 i continui cambi di personale a livello dirigenziale non sono una buona cosa. Non è una società, è un team di Formula 1. Quindi quello che hanno fatto è difficile da capire per me. Binotto è sicuramente uno che sa fare un buon lavoro ma anche per lui questo è un compito enorme”.

Schumacher pensa inoltre che un altro lato positivo in mezzo alle turbolenze Audi sia che Binotto va molto d’accordo con Carlos Sainz.

“Binotto è un fan e un amico convinto di Sainz”. Quindi potrebbe esserci stata anche la politica sullo sfondo. Forse i Sanz hanno detto: ‘Vorremmo avere questa e quella persona che ci sostenga’. I due si conoscono dalla Ferrari e si sono divertiti molto a lavorare insieme, quindi potrebbe essere da lì che soffia il vento”.