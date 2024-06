F1 | McLaren, Norris guarda il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo ottenuto il massimo”

Con un Max Verstappen irraggiungibile per la concorrenza, il secondo posto di Lando Norris diventa così il massimo risultato a cui poteva ambire l’inglese nelle qualifiche che hanno decretato lo schieramento di partenza del Gran Premio d’Austria.

Troppo ampia la forbice tra i due, con Norris che ha pagato oltre quattro decimi di ritardo dalla prestazione che è valsa al campione del mondo in carica la pole position sulla pista di casa Red Bull. Ma nessun dramma da parte da parte dell’alfiere di Woking, già focalizzato sull’appuntamento di domani.

“Questo risultato è il massimo a cui potevamo ambire oggi, Max era in una categoria a parte: è stato molto più veloce di noi – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Sono contento, le condizioni erano complicate e più difficili rispetto a ieri per mettere insieme il giro”.

Norris poi, discutendo su una nuova lotta con Verstappen, che ha caratterizzato le ultime gare, ha aggiunto: “È dura, se guardiamo il passo di oggi è chiaro che servirà qualcosa in più per poter avere la meglio su Max e sulla Red Bull, io ci proverò. Cercherò di fare un lavoro migliore rispetto a stamattina, questo è certo, sono entusiasta e non vedo l’ora che arrivi la gara di domani. Sarà una gara lunga. Normalmente siamo più forti in gara che in qualifica. Vedremo, possono succedere tante cose”.