Ferrari | Sainz fuori già in Q1 ad Abu Dhabi

Qualifiche da dimenticare per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari è stato infatti eliminato in Q1, e domani scatterà dalla sedicesima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il weekend dello spagnolo è iniziato malissimo con l’incidente di ieri, e anche oggi i problemi non sono mancati, quando prima dell’ultimo tentativo nella prima parte delle prove ufficiali ha dovuto tardare l’ingresso in pista per un danno all’ala anteriore. A quel punto il traffico non gli ha permesso di completare al meglio il giro, e dovrà quindi cercare la rimonta anche stavolta nella giornata di domani.

“Mi è successo di tutto in questo weekend – ha detto Sainz a Sky. E’ tutto molto tirato, bisogna essere perfetti per andare prima in Q2 e poi in Q3, e oggi non è andata così. Abbiamo ritardato molto l’uscita dai box nell’ultimo tentativo per un problema all’ala anteriore, e quindi avevo tanto traffico nel primo e nel secondo settore, sapevo che non fosse un gran giro fino a quel momento, poi sono andato bene nell’ultimo tratto ma non era abbastanza per avere una buona prestazione”.