F1 | Ferrari, Leclerc massimizza il risultato nel sabato di Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Ferrari – Il tramonto è inoltrato ormai ad Abu Dhabi, è tempo di qualifiche a Yas Marina. L’aria è a 27 gradi, l’asfalto a 32.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft nuove. Ottengono 1’24”556 e 1’24”818. I due tornano sul tracciato con un secondo treno di Soft e scendono a 1’24”459 e 1’24”738. Charles passa il turno, mentre Carlos è 16° ed eliminato.

Q2. Charles va in pista con le gomme Soft usate del primo tentativo del Q1. Passa sul traguardo in 1’24”555. Rientra per montare un treno di Soft nuovo e ottiene 1’23”969 qualificandosi per il Q3.

Q3. Nella fase decisiva Charles inizia con un set di gomme Soft usate dal Q1 e ottiene 1’24”496. Al secondo tentativo, con Soft nuove, il monegasco piazza uno straordinario 1’23”584 che vale la seconda posizione al fiano di Max Verstappen.