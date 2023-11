F1 | GP Abu Dhabi, al solito Verstappen l’ultima pole del 2023

Nessuna sorpresa nell’ultima lotta per la pole position del 2023. Max Verstappen ha conquistato la dodicesima partenza al palo stagionale, mostrando ancora una volta una supremazia inavvicinabile per la concorrenza. L’unica macchina a reggere il passo dell’olandese è stata la Ferrari di Charles Leclerc, con il monegasco che ha pagato solamente 139 millesimi di ritardo dalla Red Bull RB19 numero 1. Domani dunque, vedendo la superiorità mostrata quest’oggi, l’olandese non dovrebbe avere problemi nel chiudere con un successo un anno incredibile che lo ha visto assoluto protagonista.

“È molto strano perché per tutto il weekend abbiamo faticato tanto e abbiamo decisamente migliorato la vettura per le qualifiche – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Fin dal primo giro siamo riusciti a mettere insieme tutto e abbiamo potuto spingere molto di più. Sono molto contento di essere in pole. Qui puoi scivolare con le gomme e questo può costarti tanto tempo sul giro: questo è quello che è accaduto nelle prove. Ma poi nelle qualifiche abbiamo trovato più feeling con la macchina”.

Verstappen, parlando poi della giornata di domani, ha aggiunto: “Non ho idea di come andremo in gara, di solito andiamo piuttosto bene. Sicuramente è stata una stagione molto speciale e ci siamo divertiti tantissimo. Ce la siamo goduta e sono molto fieri dei risultati ottenuti quest’anno”.