Ferrari | Sainz credeva di poter battere Verstappen a Monza

Il Gran Premio d’Italia ha visto le solite Red Bull di Verstappen e Perez concludere davanti a tutti. Le Ferrari non hanno potuto fare meglio della terza e quarta posizione, con Sainz in particolare in grande spolvero e autore di una gara strepitosa, seppur sempre in difesa, per difendere un podio obiettivamente meritato. La battaglia iniziale con Max ha scaldato i cuori del popolo rosso accorso numerosissimo sulle tribune di Monza nonostante la stagione disastrosa della Scuderia di Maranello, ma quei 15 giri sono quasi costati il podio allo spagnolo, il quale ha consumato più del previsto le gomme per difendersi dagli attacchi del suo ex compagno di squadra.

“Credevo di avere tutto sotto controllo nel primo stint – ha detto Sainz dopo la gara. Poi però, attorno al dodicesimo giro ho iniziato a sentire problemi alla posteriore sinistra, e sono arrivati prima del previsto. A quel punto ho capito di aver stressato troppo le gomme, ma l’ho fatto per tenere dietro Max e difendermi dai suoi attacchi. Questo mi ha costretto a fermarmi prima del dovuto così da fare uno stint molto lungo con le dure. E’ successo proprio questo, le mie sensazioni erano giuste e non mi aspettavo che le gomme avessero un degrado simile, ma era chiaro perché stavo spingendo tanto per non farmi passare da Max”.

“Ho fatto più del dovuto, ma sono felice per il terzo posto a Monza davanti ai nostri tifosi, era il massimo possibile per noi. Ho lottato per tenere dietro le Red Bull, ma erano molto più veloci di noi, e questo ce lo aspettavamo. Aver sforzato troppo le gomme nel primo stint mi è quasi costato il podio, mi sono reso vulnerabile ai miei avversari, ma sono stato sempre sotto pressione, prima con Max, poi con Checo e infine con Charles. E’ stata dura, una gara molto difficile”.