Formula 1 | Difficoltà Haas: per Steiner sarà molto difficile raggiungere la Williams nel 2023

La stagione della Haas è stata fino a questo momento piuttosto negativa. Ottavo posto in classifica costruttori e soli 11 punti conquistati fin qui, un bottino davvero magro considerando come la Williams, in poco tempo, sia riuscita a costruire una vettura in grado di scalare la parte bassa della classifica, facendo meglio di Alfa Romeo, AlphaTauri e appunto Haas. Guenther Steiner, team principal della squadra statunitense non crede che riuscirà a raggiungere lo storico sodalizio di Grove in questa stagione, bensì ci si dovrà concentrare sul lavoro in ottica 2024, portando magari un aggiornamento importante nelle prossime gare per dare una direzione gara alla vettura che verrà.

“Non sono affatto fiducioso sulla possibilità di battere la Williams – ha detto l’altoatesino ai media inglesi. Stanno andando molto bene, sono davanti a noi, e il nostro obiettivo sarà quello di lavorare duramente con ciò che abbiamo a disposizione in ogni weekend per dare il massimo. Dobbiamo migliorare il nostro ritmo: speriamo di arrivare a un punto di questa stagione nel quale potremo portare un grosso aggiornamento alla vettura in grado di darci la direzione giusta nel 2024. Non ha senso prendere una decisione e poi aspettare il Bahrain per scoprire a che punto sei, perché poi sarebbe di nuovo troppo tardi, quindi bisogna agire adesso”.

“Quello che manca adesso è il tempo, perché ci sono solo otto gare e quattro mesi a disposizione, oppure tre mesi di gare, quindi stiamo facendo del nostro meglio e in Italia si stanno applicando duramente per riuscire nel nostro intento. Siamo tutti d’accordo e marciamo nella stessa direzione, dobbiamo risolvere questa problema ma c’è fiducia. Dobbiamo fare un passo in avanti, anche se il risultato non dovesse essere subito positivo, ma almeno sapremo cosa si potrà costruire”.