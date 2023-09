Formula 1 | Helmut Marko si scusa con Perez e i messicani

Helmut Marko non è nuovo a uscite più o meno infelici. Lo scopritore di talenti austriaco della Red Bull ne ha combinata una bella grossa subito dopo il weekend di Monza. Parlando infatti a ServusTV, il consigliere ha avuto delle affermazioni piuttosto offensive nei confronti di Sergio Perez e del Messico in generale. Prima di tutto, non si parla di Sudamerica come detto erroneamente da Marko, bensì di Centro e Nord America, dopodiché le sue frasi hanno fatto intendere come l’essere latino di Checo possa influire sulle sue prestazioni, non essendo alla Verstappen o Vettel. Battute tremendamente infelici e da censurare, tant’è che è stato lo stesso austriaco a volere chiarire la faccenda in prima persona.

“Per quanto riguarda la mia osservazione offensiva su Perez a ServusTV di lunedì 4 settembre, vorrei scusarmi per quanto detto e chiarire assolutamente che non credo si possa generalizzare sulle persone di qualsiasi paese, razza o etnia. Volevo solo sottolineare come Checo quest’anno abbia avuto prestazioni altalenanti, ma è stato sbagliato attribuirlo alla sua eredità culturale”, ha concluso Marko.