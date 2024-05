F1 | Ferrari SF-24 Evo: ad Imola debutta la versione 2.0 della vettura di Leclerc e Sainz [FOTO]

F1 Ferrari SF-24 Evo – In attesa di scendere in pista per le prime libere all’Enzo e Dino Ferrari di Imola, in programma alle 13.30, Ferrari ha mostrato nel paddock la SF-24 Evo, vettura che ha debuttato la scorsa settimana in un filming day, ad Imola, e che offre diverse novità rispetto alla versione “base” con cui i piloti hanno affrontato i primi sette appuntamenti di questo mondiale 2024.

La monoposto, come da previsione, segue la filosofia lanciata dalla Red Bull ad inizio anno con la bocca d’ingresso delle pance a “vassoio” e il condotto S-Duct subito sotto che mira a dare “potenza” al fondo (anche questo di nuova concezione). La monoposto, almeno sulla carta, dovrebbe garantire un incremento prestazionale non indifferente, ma ovviamente sarà solo la pista a decretare la bontà del lavoro svolto dallo staff diretto da Enrico Cardile.

Nella galleria in alto le foto scattate questa mattina dal nostro inviato Giuseppe Marino, presente a Imola per seguire ogni fase del prossimo GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy.