Formula 1 | GP Imola, prove libere 1: Leclerc accende l’entusiasmo dei tifosi

Formula 1 GP Imola prove libere 1 – Debutto al comando per Charles Leclerc e la Ferrari nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di un’intensa 60 minuti di lavoro, la prima con la SF-24 nella specifica “Evo”, il monegasco è riuscito a portarsi al comando della classifica generale dei tempi, fermando la livella in 1’16″990, circa un decimo più rapido della Mercedes di George Russell. Leclerc, veloce sia sul passo gara che sul ritmo qualifica, ha promosso via radio il bilanciamento della monoposto, confermando di fatto le buone sensazioni dei giorni scorsi. Una condizione importante che la Rossa dovrà confermare anche nella sessione di oggi pomeriggio che scatterà alle 17.00.

Ferrari subito sugli scudi ad Imola, Red Bull scivola tanto nelle FP1

Con il secondo riscontro si è classificato Russell, autore di una buona performance sul giro secco ma apparso leggermente in difficoltà nelle simulazioni di long run, specialmente nel confronto con la Ferrari, seguito dall’altra Rossa di Carlos Sainz – lontano 130 millesimi da Leclerc – e dalle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Entrambi i piloti della scuderia austriaca hanno lamentatomtanto scivolamento del posteriore nel T2, aspetto che li ha portati spesso ad errori alle “Acque Minerali” e alla Variante Gresini.

Una situazione nuova, considerando la “perfezione” del pacchetto RB20, che i tecnici dovranno analizzare e correggere in vista del proseguo di questo fine settimana. Yuki Tsunoda ha chiuso la mattinata al sesto posto, mentre Lewis Hamilton, Lando Norris ed Oscar Piastri si sono classificati settimo, ottavo e nono. Fernando Alonso, infine, si è garantito l’ultimo piazzamento in top dieci. Per quanto riguarda la zona bassa della classifica, ritorno senza errori di Oliver Bearman sulla Hass (15°), mentre i due piloti della Alpine – Pierre Gasly ed Esteban Ocon – hanno sofferto parecchio col porpoising e il bottiming. Pochi giri per Alexander Albon, costretto a posteggiare la propria Williams nei primissimi minuti della sessione per un problema di natura elettronica.