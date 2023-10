Ferrari | Leclerc penalizzato dopo la Sprint Race del Qatar

Sabato da dimenticare per Charles Leclerc, il quale perde la settima posizione conquistata nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar per una penalità inflitta sul suo tempo di gara. Il pilota della Ferrari ha violato più volte i track limits, e per questo motivo dunque ha avuto un supplemento di cinque secondi, il che lo fa retrocedere al tredicesimo posto. Questo vuol dire aver perso due punti anche nel confronto con Mercedes in ottica campionato costruttori, con il distacco che adesso aumenta da 20 a 26 lunghezze, in attesa ovviamente della gara di domani. La scelta della soft oggi è stata comunque quella giusta secondo il #16, che ha così commentato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo tenuto in mente la questione dell’usura delle gomme su questa pista – ha detto Charles. Vediamo come finirà domani. Salvare una media? Secondo me quella di oggi è stata una scelta giusta”.