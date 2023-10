F1 | McLaren, Norris non nasconde la delusione ma si complimenta con Piastri

La splendida serata della McLaren si chiude con il terzo posto di Norris. Il britannico, partito malissimo dalla seconda posizione, è riuscito a mantenere la calma e rimontare fino al “podio” della Sprint Race. Si avverte un po’ di frustrazione nelle sue parole al termine della mini gara del sabato, considerando che Piastri, al suo primo anno in Formula 1, è riuscito a ottenere comunque una vittoria, pur non essendo il Gran Premio, ma è chiaro che un qualcosa del genere possa dare fastidio.

“Non sono del tutto contento – ha ammesso Norris. Complimenti a Max e Oscar, ha ottenuto la vittoria prima di me, quindi bravo a lui. E’ stata una brutta gara per me, difficile per la partenza, poi però mi sono divertito a rimontare, ho fatto dei bei sorpassi, ma è un grande giorno per il team. Sapevamo che si poteva fare meglio dei piloti con le soft, hanno avuto fortuna anche con le Safety Car, altrimenti le medie sarebbero state ancora più forti. Spero che la vittoria arrivi presto, io ci sto provando da tanto tempo: Oscar è stato perfetto, io ho sbagliato tanto in questo weekend, giù il cappello alla sua prestazione”.