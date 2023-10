Ferrari | Leclerc fischiato dal pubblico messicano sotto al podio

Ha fatto di tutto Charles Leclerc per tenersi il podio in Messico, e dopo una partenza da incubo, nella quale vedeva Red Bull a destra e sinistra, il pilota della Ferrari è riuscito a gestire la sua corsa senza troppi patemi nonostante l’ala danneggiata e un sospetto guaio alla sospensione anteriore sinistra, quella che ha causato involontariamente l’incidente con Perez. Il monegasco non poteva fare nulla per tenere Hamilton dietro, e probabilmente la bandiera rossa lo ha penalizzato, perché se la gara fosse andata nei binari lineari e senza imprevisti, il secondo posto forse sarebbe stato alla portata, ma sono discorsi campati per aria. Dispiace invece sentire i fischi sotto al podio, perché Charles è stato preso di mira, reo secondo i messicani di aver causato il ritiro di Perez alla prima curva, quando in realtà Checo stesso ha dichiarato di essere stato molto ottimista nell’occasione.

“In queste situazioni provo a mettermi nei panni dei tifosi – ammette un Leclerc molto maturo a Sky. Li capisco, perché hanno tanta passione e voglia di vedere Checo fare bene. Hanno aspettato per tutto l’anno questo momento e alla prima curva la sua gara è finita purtroppo. Da un altro lato, mi piacerebbe che ci sia più comprensione, basta vedere l’immagine, non potevo andare da nessuna parte, lui non credeva forse che ci fosse Max alla mia destra, quindi ha girato e ci siamo toccati. Fa parte del motorsport, non potevo fare nulla in questa situazione”.

“Dobbiamo capire perché siamo partiti male: per tutta la stagione siamo riusciti a scattare super bene dai blocchi, ma sono due gare che fatichiamo, quindi guarderemo bene questo dettaglio. Con la hard abbiamo fatto più fatica e questo conferma la debolezza della nostra macchina, la quale è molto sensibile ogni volta che cambiamo mescola, si riazzera il feeling con la vettura e certe volte non lo troviamo più, è quello che è successo con la dura oggi. Devo dire che probabilmente, guardando la gara con il danno sulla macchina, nella prima parte, la sospensione forse non era del tutto ok dopo il contatto con Checo”.