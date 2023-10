F1 | Haas, Magnussen tradito dalla rottura della sospensione posteriore sinistra

Gran spavento per Kevin Magnussen. Il pilota della Haas è andato a sbattere all’inizio dello Snake in Messico per il cedimento della sospensione posteriore sinistra, la quale lo ha mandato violentemente contro le barriere ad alta velocità. Fortunatamente il danese ha subito soltanto qualche lieve danno alle mani, più un po’ di intontimento plausibile dopo un botto del genere. Peccato, perché sembrava ci fosse la possibilità per il team americano di andare a punti. Hulkenberg è stato tradito dalla bandiera rossa causata dal compagno di squadra, essendo entrato ai box poco prima dello stop della gara, perdendo quindi tante posizioni, e alla fine ha chiuso al dodicesimo posto la sua domenica.

“Ho avuto un guasto alla sospensione posteriore sinistra – ha dichiarato Magnussen. E’ successo in un brutto posto e ho sbattuto contro il muro, prendendo un colpo violento sulle mani, mi fanno un po’ male ma stanno bene. Dobbiamo indagare un po’ di più su cosa sia accaduto esattamente. Prima andava tutto bene, sono rimasto bloccato nel traffico per molto tempo e ho cotto le gomme, ma non so se questa rottura abbia avuto un impatto sulla nostra prestazione già nei giri precedenti”.

“Le gomme si distruggono – ha detto Hulkenberg. Fare 37 giri sarebbe stato molto ottimistico con le medie, non era possibile per noi. Sfortunatamente avevamo già utilizzato la dura, perché volevamo fare una sola sosta e non sapevamo che sarebbe arrivata la bandiera rossa. Il tempismo non è stato l’ideale, danneggiando la mia gara, ma la cosa più importante è che Kevin stia bene. Stavo lì a infastidire quelli che mi seguivano, sicuramente non erano contenti di vedere la mia ala posteriore, questo mi ha fatto piacere”.