Ferrari | Sainz dà il massimo e conquista il quarto posto in Messico

Carlos Sainz è consapevole che non avrebbe potuto fare meglio del quarto posto in Messico. Partito male dalla prima fila, il pilota della Ferrari ha cercato di limitare i danni, tenendo molto bene un arrembante Russell, quantomeno per un periodo. Dopodiché lo spagnolo è riuscito a gestire le gomme fino al traguardo, non rischiando mai la quarta piazza finale. E’ chiaro come la SF-23 soffra maledettamente la domenica, si sta lavorando a Maranello per risolvere questo gravosissimo problema in vista del 2024.

“Non è stata una bella gara da parte nostra – ha ammesso Sainz in mixed zone. Penso che si sia visto come ci manchi qualcosa la domenica rispetto a Red Bull e Mercedes. Facciamo la pole e la prima fila, diamo tre decimi a Hamilton, e poi lui a sua volta ce ne dà tre al giro in gara. Diventa difficile tenerli dietro, con George ci sono riuscito ma per quanto riguarda Lewis era impossibile. E’ andata così, il mio primo stint è stato durissimo perché le gomme medie erano già rovinate dopo il giro di ricognizione, ho dovuto alzare tanto il piede anche per le temperature del motore. Poi nel secondo stint la gomma dura ci ha reso più veloci, ma nulla di speciale. Ho scelto la hard nella ripartenza perché con la media non saremmo arrivati alla fine: la Mercedes può permetterselo perché fa durare gli pneumatici più di noi, hanno una flessibilità che non possiamo permetterci, stiamo lavorando su questo aspetto per la prossima stagione”.