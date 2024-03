Ferrari | Leclerc fa il massimo e si prende la prima fila a Jeddah

Ci ha provato Charles Leclerc, ma Max Verstappen ne aveva troppo di più. La Red Bull e l’olandese erano imprendibili nelle qualifiche di Jeddah, ma il pilota della Ferrari è comunque lì, in seconda posizione seppur a tre decimi dal rivale. Il monegasco ha messo tutti gli altri alle spalle, ed evidentemente non ne aveva di più per contendere la pole pole position. La speranza è che la scelta fatta dalla Scuderia di Maranello, ossia un assetto più da gara che da qualifica, possa pagare domani, quando conterà davvero.

“Nel primo giro in Q3 ho provato qualcosa di diverso nella preparazione – ha ammesso Leclerc. Non ha funzionato bene, quindi nell’ultimo tentativo sono riuscito a mettere tutto insieme e credo che il risultato ottenuto sia il massimo possibile con la macchina oggi. Sono contento del giro, ma siamo più lontani in qualifica di quanto sperassi. La gara comunque è domani, spero di avere una sorpresa positiva così da lottare con le Red Bull. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto all’anno scorso, c’è molta più fiducia nei long run e dobbiamo concentraci su noi stessi, la macchina non si può cambiare per domani, quindi cerchiamo di sfruttare al massimo quello che abbiamo”.

Ferrari, Leclerc su Sainz e Bearman

“Intanto spero che Carlos possa recuperare rapidamente: Ollie ha fatto un lavoro incredibile con una sola sessione, ha preso subito il ritmo e si è trovato bene con la macchina. E’ una giornata speciale per lui, sarà la prima in Ferrari dopo solo una sessione, credo che questo renda tutto più speciale e spero che porteremo punti importanti per il team tutti e due”.