F1 | Red Bull, Verstappen conquista la prima pole in carriera a Jeddah

Jeddah – Max Verstappen conquista ancora la pole position – trentaquattresima in carriera- la seconda della stagione dopo quella inaugurale in Bahrain. L’olandese ha scelto di giocare sporco nelle qualifiche di Jeddah, restando “umano” durante le prime due sessioni di qualifica. E’ solo nel Q3 che Max sprigiona la potenza della RB20, mettendosi davanti di prepotenza: Verstappen segna la pole mettendo tra sé e la Ferrari di Charles Leclerc – secondo – ben tre decimi. E’ la prima volta che l’olandese scatterà dalla prima casella in Arabia Saudita.

Verstappen: “Soddisfatto del primo tentativo in Q3”

“E’ stata una gran giornata: grazie al lavoro di stanotte siamo riusciti a migliorare la vettura e questo mi ha dato un po’ di fiducia per attaccare nelle curve ad altra velocità. Su questa pista la fiducia può fare una grande differenza: solo così puoi spingere al limite. Mi sono sentito a mio agio con la macchina ed è davvero pazzesco fare il giro a queste velocità – ha dichiarato Max al termine delle qualifiche – sono particolarmente contento del mio primo giro nel Q3, non sono riuscito a ripetermi nel secondo tentativo, ma sono comunque riuscito a prendere la pole. In passato abbiamo già visto come su questo circuito tutto può accadere, con diverse Safety Car; è una pista difficile con tanti rettilinei, ma penso che la vettura funziona bene e possiamo far bene in gara”.