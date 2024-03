F1 | Red Bull, Sergio Perez: “Pole decisamente fuori portata”

Jeddah – Sergio Perez dovrà accontentarsi della seconda fila in Arabia Saudita. Sulla pista di Jeddah, dove il messicano ha conquistato la pole negli ultimi due anni e la vittoria nel 2023, il messicano non è riuscito a tenere l’incredibile passo del compagno di squadra Max Verstappen, in pole con un vantaggio di tre decimi. Davanti a Perez anche la Ferrari di Charles Leclerc, davanti di un distacco ridicolo: sedici millesimi tra i due, praticamente un soffio. Ripetere le prestazioni dello scorso anno sarà complicato per Perez, che non smette comunque di provarci: la vittoria è ancora a portata di mano.

Perez: “Pole decisamente fuori portata”

“Non sono riuscito a migliorare tanto nell’ultimo giro, credo che sia per questo che abbiamo mancato la prima fila. Penso che Max abbia fatto un giro strepitoso, la pole era decisamente fuori portata – ha ammesso Perez – la prima fila, però, era raggiungibile. Ad ogni modo, siamo ancora in lotta per domani, la gara sarà lunga e divertente, con tantissima azione. Le vetture vicino a noi sono tutte molto vicine a livello di performance vedremo cosa accadrà domani”.