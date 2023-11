Ferrari | Leclerc fa ancora il fenomeno con il “mezzo miracolo” di Abu Dhabi

Charles Leclerc ha stupito ancora una volta conquistando una prima fila insperata nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota della Ferrari ha faticato per tutto il fine settimana su una pista che solitamente non sorride alla Rossa, e anche quest’anno le cose sembrano andare così, ma grazie al suo grande talento sul giro secco è riuscito anche a sfiorare la pole position, piazzandosi soltanto a un decimo da Verstappen. Grande soddisfazione per la prestazione espressa, ma occhio a cantar vittoria perché la SF-23 potrebbe soffrire e non poco in gara.

“Mezzo miracolo? Onestamente sì – ha detto Leclerc a Sky. Non me l’aspettavo, abbiamo fatto tanta fatica oggi, sin dalle libere ma anche in Q1 e Q2. E’ stato un weekend difficile, non ho nemmeno partecipato alla prima sessione di ieri, quindi mettendo insieme tutti questi fattori è veramente grandioso per il team, e questo ci lascia sperare per il secondo posto costruttori, perché questa lotta è l’unica cosa che mi motiva in questo momento. La McLaren è molto forte, così come la Red Bull e lo saranno anche domani in gara. La Mercedes ha faticato in qualifica ma domani conterà, e io voglio solo finire davanti a loro. Dopo vedremo cosa ci dirà la gara, se dovesse esserci la possibilità di vincere come a Las Vegas cercherò di coglierla, ma su una pista così credo che sarà più difficile per via del caldo, ma mai dire mai, e oggi ne è la prova perché abbiamo fatto molto meglio di quanto ci aspettassimo”.