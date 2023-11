Formula 1 | McLaren, Norris perde la pole position per un errore in Q3

Ce l’ha con se stesso Lando Norris, quinto al termine delle qualifiche di Abu Dhabi per un erroraccio nel quale è inciampato nel corso del suo ultimo tentativo. Il pilota della McLaren infatti stava facendo un giro che lo avrebbe seriamente messo in competizione con Verstappen per la pole position, ma nell’ultimo tratto del circuito ha perso il posteriore della sua MCL60, facendo un controsterzo da paura, ma che di fatto lo ha relegato alla terza fila. Tanta delusione quindi, con la consapevolezza di avere a disposizione una vettura in grado di lottare quantomeno per il podio nella gara di domani.

“Sono molto deluso – ha ammesso Norris. Non so cosa sia successo in occasione dell’errore, dobbiamo guardare i dati ma ho perso il posteriore e per me è finita là. Peccato, perché sarebbe stato un giro sufficiente per la pole position, ero tre decimi più veloce ed è una grossa delusione, un risultato molto negativo. Spero che il passo sia forte, e credo sia buono, spero quindi di potermi divertire”.