Formula 1 | Mercedes attende Barcellona per ricevere risposte concrete sulla W15

Formula 1 Mercedes W15 – Tramite un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Mercedes, Andrew Shovlin ha parlato delle novità tecniche introdotte dalla squadra sulla W15, precisando come l’appuntamento di Barcellona, in programma tra due settimane, offrirà dei riscontri concreti sulla bontà del lavoro portato avanti dai tecnici. Le prove di Monaco e Montreal, infatti, a causa della natura dei circuiti – entrambi cittadini – complicano e non poco la raccolta dei dati in tutte le condizioni di utilizzo della vettura, aspetto che non garantisce una visione d’insieme sull’effettivo passo in avanti compiuto nel confronto con i rivali.

Mercedes, a Barcellona risposte concrete per la W15

“Normalmente non portiamo alcun kit a Monaco per la natura a bassa velocità del circuito. E’ parecchio trafficato e la totale assenza di rettilinei non permette di valutare bene la bontà degli aggiornamenti. Dai dati che abbiamo visto, però, gli aggiornamenti hanno fornito delle prestazioni interessanti, oltre che un beneficio in termini di feeling per i piloti. Sicuramente impareremo qualcosa in più a Montreal e successivamente a Barcelona, pista che presenta una configurazione varia e adatta a test di questo piloti. In Canada cercheremo di portare la nuova specifica di ala anteriore per entrambi i piloti. Stiamo lavorando su questo obiettivo”.