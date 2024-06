F1 | Stroll mette in standby il rinnovo con Aston Martin

F1 Aston Martin Stroll – Nella conferenza di apertura del prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Lance Stroll non ha voluto sbilanciarsi sulla trattativa di rinnovo con l’Aston Martin per le stagioni 2025 e 2026 di Formula 1, sottolineando come l’obiettivo attuale – al momento – sia ottenere il massimo dalla vettura a propria disposizione. Il canadese, ancora in cerca di un accordo per il prossimo futuro, vuole focalizzarsi esclusivamente sul presente e sulla raccolta punti per i mondiali Piloti e Costruttori, due aspetti che fino ad oggi si sono rivelati ben al di sotto delle aspettative.

Stroll e le valutazioni nel giovedì di Montreal

“Questo week-end mi sento a casa, anche perchè sono cresciuto a soli venti minuti dalla pista. La prima volta che sono venuto ero abbastanza piccolo. Parliamo dell’epoca Schumacher e quell’esperienza mi ha ispirato. La pista è divertente e oltre ad avere dei cordoli molto alti, che non lasciando il benché minimo margine d’errore, può vantare diversi aspetti tecnici molto interessanti. Il meteo può rivelarsi un’incognita, ma credo che come squadra possiamo rivelarci competitivi su questa tipologia di piste. Rinnovo? Posso dire che sono felice della direzione intrapresa dal team e personalmente voglio continuare con queste persone. Ad oggi, però, intendo focalizzarsi esclusivamente sul presente e su questo fine settimana di gara in Canada. Voglio ottenere un bel risultato”.