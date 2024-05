Ferrari | Gran Premio di Monaco, il giorno di Charles Leclerc

La giornata di oggi è più che cruciale per la Ferrari, in lizza per conquistare la seconda vittoria di questa stagione. La squadra del Cavallino però dovrà fare i conti con la voglia di rivalsa di Charles Leclerc, in pole position ieri per la terza volta nelle ultime quattro gare a Monaco, ma senza mai essere riuscito a trasformare le prestazioni del sabato in vittorie. Per un motivo o per un altro, l’idolo locale non ha mai potuto gioire nel tracciato di casa, e le beffe di questi anni sembra lo abbiano fortificato.

Sì, perché il Leclerc che abbiamo visto ieri dopo la pole position, la numero 24 della sua carriera, la prima di questa stagione, era certamente un pilota felice per la sua prestazione, ma tiratissimo in volto. Sa che festeggiare una pole position, seppur bellissima, perché farla a Monaco vuol dire davvero tanto, non significa nulla. Scotta troppo quanto accaduto nel 2022, quando una vittoria non diciamo scontata, perché questa parola non deve esistere nel vocabolario della Formula 1, ma comunque in tasca, è stata portata via da una scellerata strategia all’interno del box Ferrari. E’ un qualcosa che oggi non ci si può permettere di ripetere, anche perché il team è profondamente cambiato, e tutti sono concentrati come non mai nell’assistere appieno il capo squadra.

Charles Leclerc durante la conferenza stampa post qualifiche a Monaco

Ebbene sì, Leclerc è il primo pilota della Ferrari, lo è per talento dal 2021, senza troppe discussioni, ma per un motivo o per un altro, la vecchia gestione non gli ha mai voluto dare i gradi di capitano, mentre adesso, tra il rinnovo di cinque anni (3+2) e il prossimo addio di Sainz, tutti ma proprio tutti devono remare a suo favore nella gara di oggi. E’ troppo importante, anche psicologicamente parlando, che Charles porti a casa questo risultato, lo sa bene anche Carlos, che dopo la terza posizione di ieri si è messo completamente a disposizione del suo compagno di squadra. Non può fare altro, ci mancherebbe, ma dirlo pubblicamente avvalora quanto detto sinora, ovvero che la Ferrari sta spingendo al massimo per portare Leclerc a vincere il Gran Premio di Monaco.

Ferrari contro McLaren a Monaco, la storia nella storia

Con un Verstappen in mezzo al gruppo, sarà la McLaren la prima vera rivale della Ferrari, ed è un po’ come tornare indietro nel tempo: non ce ne voglia la Red Bull, ma vedere i due team più iconici darsi battaglia nel circuito che più rappresenta la Formula 1, è veramente una gioia. Giovedì chiedevamo a Max e Charles se fossimo all’inizio di un nuovo grande momento per questo sport, forse è ancora veramente troppo presto per avere una risposta definitiva, però potremmo essere sulla strada giusta. Leclerc è chiamato a sfatare il tabù Monaco, nulla è scontato, tutto è da scrivere, ma da oggi potrebbe cominciare una storia diversa.

