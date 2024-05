F1 | Red Bull, Perez fuori in Q1: “Stamattina ero quinto!”

Monaco – Per il secondo anno consecutivo Sergio Perez è escluso in Q1 nelle qualifiche di Montecarlo. L’hanno scorso il messicano andò a muro nei primi minuti del Q1, condannandosi ad una partenza dall’ultima posizione. Quest’anno invece Perez la tiene in pista, ma non è abbastanza: sembra che guidi un’altra vettura, mentre il compagno di squadra si contende le prime posizioni – anche se alla fine Verstappen è sesto. Da parte sua, il messicano incolpa il traffico e le plastiche dei cartelloni pubblicitari, finiti in mezzo alla pista a causa dei contatti delle vetture con le barriere – anche Leclerc ne raccoglie uno con l’ala anteriore, ma conquista comunque la pole position. Stavolta Perez dovrò ricostruire il suo disastroso weekend dalla diciottesima posizione.

“E’ stato un completo disastro, non siamo riusciti a trovare il ritmo e non avevamo il passo. Nel mio ultimo tentativo le cose sembravano migliorare, ma in curva 6 e 7 c’era troppo traffico, poi c’erano gli adesivi pubblicitari in pista e non sono riuscito a fare il tempo. Due o tre decimi avrebbero cambiato tutto, ma non ci sono riuscito e poi le gomme si erano surriscaldate troppo – ha spiegato il messicano – avremmo dovuto essere in Q3, visti i margini così ridotti, con un miglior giro le cose sarebbero andate diversamente: ero quinto stamattina, conosciamo il nostro potenziale. E’ stato un weekend davvero difficile e complicato. Sono molto deluso perché non siamo riusciti a sfruttare la nostra vettura, c’era tanto potenziale. Sfortunatamente, a meno che non arrivi la pioggia, non possiamo sperare in chissà cosa: ci sono zero chance di sorpassare qui”.