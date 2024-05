Ferrari | Sainz: “Aiuterò Charles per la vittoria a Monaco, se lo merita”

Tutta la Ferrari si sta compattando attorno a Charles Leclerc. Il pilota monegasco, dopo la fantastica pole position di oggi nella sua Monte Carlo, dovrà trasformare il sogno in realtà, ovvero quello di vincere il Gran Premio di casa. Ad aiutarlo, apertamente, ci sarà anche Carlos Sainz: lo spagnolo ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche di oggi, e dopo un weekend difficile è riuscito comunque a tirare fuori un ottimo giro quando contava davvero. Il madrileno si è messo completamente a disposizione del team e del compagno, un gesto forse inaspettato, ma da vero uomo squadra.

“E ‘stato un weekend molto duro per me – ammette Sainz. Ho faticato molto con la vettura, non avevo fiducia e già dall’inizio delle libere 1 non avevo feeling, per diverse volte ho rischiato di perdere la macchina. Questo ti fa andare più piano ed è la prima volta che mi succede qua, visto che solitamente vado molto forte a Monaco. Alla fine ho recuperato un po’ in Q3 e ho fatto dei buoni giri, ora il focus è vedere come possiamo vincerla con Charles domani, penso abbia fatto un weekend perfetto fino a questo momento e se lo merita”