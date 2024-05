F1 | Alpine, Gasly e Ocon all’attacco della zona punti a Monte Carlo

L’Alpine può certamente essere soddisfatta per il decimo posto di Gasly nelle qualifiche di ieri a Monte Carlo. La squadra francese sta cercando di rimettere insieme i cocci in un’annata iniziata malissimo, ma che sta proseguendo, pare, nella giusta direzione. L’ex Red Bull è riuscito quindi ad entrare in Q3, cosa che invece non è stata replicata da Ocon, il quale ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo, e per questo dovrà partire undicesimo, comunque subito alle spalle del compagno di squadra, pronto a sfruttare ogni opportunità per andare in zona punti.

“Sono molto contento per la mia prima Q3 dell’anno – ha detto Gasly. Ho preso tantissimi rischi e ho toccato il muro una volta di troppo, ma queste sono le cose alle quali devi dare conto quando sei in qualifica a Monaco. Alla fine sono soddisfatto del risultato, anche se si poteva fare di più. Abbiamo dovuto lavorare duramente dopo le libere con il team del simulatore a Enstone, hanno fatto un ottimo lavoro provando alcuni elementi e facendo delle modifiche per migliorare la vettura. Sappiamo che Monte Carlo è una pista piena di opportunità, ci siamo messi nella giusta posizione per andare a punti in gara, ma sarà molto lunga. Dobbiamo prepararci al meglio a tutti gli scenari possibili con l’obiettivo di conquistare punti per la squadra”.

“Giornata molto impegnativa – ha dichiarato Ocon. Sto provando sentimenti contrastanti: ci sono aspetti positivi, perché abbiamo apportato alcuni miglioramenti alla monoposto per essere in lotta nella top dieci. Q1 superata senza problemi, ma ho commesso un errore nel mio giro in Q2 con un bloccaggio in curva e questo mi è costato tutto. Avevo il ritmo, ho spinto al limite per ottimizzare il tutto e a volte gli errori succedono. Partiamo vicini alla zona punti, a Monaco ci sono sempre opportunità da cogliere. Daremo il massimo con l’ambizione di portare punti a casa”.