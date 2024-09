Ferrari | GP Singapore, Leclerc subito dietro Norris: “Buona partenza ma bisogna lavorare”

L’inizio del weekend di Singapore per la Ferrari non è stato affatto negativo. Charles Leclerc è subito alle spalle di Lando Norris, leader del venerdì di Marina Bay, staccato di appena 58 millesimi. Dopo i due, un vuoto abbastanza importante con Sainz terzo a sei decimi. Al momento quindi, sembra una lotta a due, ma è chiaro che nel corso del fine settimana le cose possono cambiare, considerando anche le condizioni meteo, piuttosto ballerine nelle prossime ore, come di consueto in queste zone del mondo. Il britannico della McLaren è apparso preoccupato dalle prestazioni del monegasco, il quale ammette come si senta a proprio agio sulla sua SF-24, ma bisognerà ancora lavorare per mettere tutto a posto al 100%.

“Oggi in macchina mi sono sentito a mio agio, ma c’è ancora del lavoro da fare perché sia del tutto come piace a me – ha detto Leclerc. Di sicuro però è stato un buon punto di partenza: ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio e mettere tutto insieme nelle qualifiche di domani. Le previsioni meteo per il resto del weekend sono variabili, quindi dovremo adattarci molto rapidamente al loro mutare. Sarei sorpreso di vedere lo stesso distacco dietro di noi di nuovo domani, sarà interessante vedere se la gerarchie cambieranno”.