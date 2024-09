F1 | McLaren su modifiche ali: “Ci aspettiamo che la FIA parli anche con gli altri team”

A seguito del comunicato stampa rilasciato tra le due sessioni di prove libere di Singapore da parte della FIA, la McLaren ha così risposto, con una breve nota, in merito alla questione sull’ala posteriore. La Federazione ha avuto un colloquio con il team britannico, e come riferito anche da Zak Brown nel post Libere 2, è stata proprio la compagine papaya a chiedere la modifica dell’ala posteriore, così da non sollevare più polemiche nonostante non sia andata oltre il regolamento tecnico e sportivo, ed effettivamente, anche la Federazione ci ha tenuto a ribadirlo. Detto questo, in McLaren si aspettano che la FIA parli anche con gli altri team su questioni ritenute “simili”.

“Nonostante la nostra ala posteriore utilizzata a Baku sia conforme ai regolamenti e abbia superato tutti i test di flessione della FIA – si legge nella nota stampa della squadra di Woking – McLaren ha deciso di apportare volontariamente alcune piccole modifiche all’ala, a seguito delle conversazioni avute con la FIA. Ci aspettiamo che la Federazione avvii colloqui simili con altri team riguardo alla conformità delle loro ali posteriori”.