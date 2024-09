F1 | Aston Martin, Stroll: “Non siamo dove vorremmo”

Singapore – Venerdì complicato anche per Lance Stroll: come il compagno si squadra Fernando Alonso, anche il canadese non è riuscito a gestire al meglio la sua AMR24, che gli ha concesso soltanto il quindicesimo e quattordicesimo posto nelle due sessioni libere. La squadra ha sfruttato quindi le due ore per fare tutte le prove del caso sopra di poter trovare la soluzione in tempo per le qualifiche.

Stroll: “Non siamo dove vorremmo”

“E’ bello tornare in pista al Marina Bay: è un circuito che tutti noi piloti amiamo. Per quanto riguarda le performance, non siamo ancora dove vorremmo, è stata una giornata difficile. Abbiamo sfruttato le due sessioni di libere per provare e confrontare diversi componenti, e ora non ci resta che analizzare questi dati con l’obiettivo di migliorare per le qualifiche”.