Ferrari | GP Messico, Leclerc fiducioso dopo il terzo posto nelle libere

E’ soddisfatto Charles Leclerc al termine della prima giornata di prove libere in Messico. Il monegasco si è classificato al terzo posto con la sua Ferrari, a poco più di due decimi dalla prima posizione occupata, ovviamente, da Max Verstappen. Il giro veloce della SF-23 non è stato male, ma la vettura di Maranello perde un po’ troppo nel settore centrale, quello ricco di curve veloci, e non riesce a recuperare granché nel terzo, quello più lento. Vola invece nel primo, laddove ci sono due rettilinei abbastanza lunghi. Charles ha anche avuto un long run più che promettente, salvo poi calare nel finale di stint con l’arrivo di una leggera pioggia.

“È stata una giornata positiva – ha ammesso Leclerc al termine delle prove libere in Messico. Siamo riusciti a provare tutto quello che avevamo pianificato. Abbiamo testato tutte le mescole e lavorato sulla messa a punto, anche se essendo solo venerdì penso ci sia ancora del lavoro da fare per la qualifica e per la gara. Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per fare passi avanti domani”.