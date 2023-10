F1 | McLaren, Piastri soddisfatto della prima giornata di prove libere in Messico

Oscar Piastri è tornato in pista dopo la grande delusione di Austin. Il pilota della McLaren si è classificato al nono posto al termine della seconda giornata di prove libere in Messico. Considerando i risultati ottenuti da Norris, secondo a un decimo da Verstappen, l’australiano ha sicuramente il potenziale per fare molto di più, vista anche la buona competitività mostrata dalla MCL60 all’Autodromo Hermanos Rodriguez. La terza sessione sarà determinante per trovare il giusto assetto in vista di qualifiche e gara.

“Tutto sommato è stata una buona prima giornata a Città del Messico – ha detto Piastri. La pista ha pochissima aderenza, ci vuole tantissimo tempo per abituarsi a queste condizioni, ma sembra molto bella. Mi sento come se avessi recuperato terreno nel corso della giornata, e la seconda sessione di prove libere è stata abbastanza soddisfacente. Ci sono ancora tante cose da sistemare per competere al meglio in vista delle qualifiche, ma nel complesso la situazione sembra abbastanza buona”.