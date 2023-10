F1 | Ferrari, qualche problema per Sainz nel venerdì messicano

Venerdì un po’ complicato per Carlos Sainz in Messico. Il pilota della Ferrari ha chiuso la prima giornata di prove libere in undicesima posizione, con qualche intoppo specialmente nella sessione del mattino, quando è dovuto rimanere ai box per un po’ di tempo per un problema idraulico e che non gli permetteva di sterzare a dovere. Nel pomeriggio è riuscito a completare il programma di lavoro, senza però ottenere un gran tempo nella simulazione qualifica, conclusasi a oltre mezzo secondo da Verstappen, leader della sessione.

“È stato un venerdì impegnativo – ammette Sainz. Abbiamo provato anche le gomme prototipo e questo di solito mischia un po’ le carte. Nonostante un piccolo problema in PL1 siamo riusciti a completare il programma pianificato e di questo siamo soddisfatti. C’è ancora un po’ di lavoro da fare prima delle qualifiche per cui ci metteremo a testa bassa sui dati prima di salire in macchina di nuovo per l’ultima sessione di libere. Sempre stupenda l’atmosfera qui, ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto”.