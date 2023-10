Mercedes | Hamilton contento solo di essere davanti alle Ferrari

E’ andata decisamente bene a Lewis Hamilton, quinto al termine delle qualifiche in Qatar, ma terzo in griglia di partenza domenica per via delle penalità inflitte a Norris e Piastri per aver superato i track limits, fattore chiave evidentemente in questo fine settimana in Medio Oriente. Il campione della Mercedes non è comunque soddisfatto della sua prestazione, l’unica nota positiva a quanto pare è quella di essere davanti alle Ferrari, oggi in grande difficoltà, in ottica secondo posto campionato costruttori.

“Non sono troppo soddisfatto – ammette Hamilton. E’ comunque un grande risultato per il team essere nelle prime due file, col terzo posto mio e il secondo di George, è ottimo! Giornata difficile, soprattutto a inizio sessione: le condizioni erano complicate, specialmente per via del vento, non è stato facile. Non abbiamo provato il long run, sarà una sorta di prova per tutti nella Sprint. Posso solo dire che darò tutto per conquistare punti, è bello essere davanti alle Ferrari e cercherò di essere allo stesso livello di George in gara”.