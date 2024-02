Formula 1 | Hamilton in Ferrari, Wolff: “Mi ha molto sorpreso”

Ci sono diversi temi al momento nel paddock del Bahrain: dalla competitività della Red Bull, la quale sembra essere ancora una volta molto forte, passando per il futuro di Christian Horner, ormai ad un passo dall’addio al team di Milton Keynes. Si parla tanto anche di Lewis Hamilton e del suo passaggio in Ferrari, ma la stretta attualità ci dice come il sette volte campione del mondo sia ancora in Mercedes, quindi è un argomento che verrà affrontato di settimana in settimana, in maniera diversa, nell’arco della stagione. La solita Mara Sangiorgio di Sky Sport, da marcatore consumato in stile Acerbi o Chiellini ha chiesto un parere diretto a Toto Wolff in merito a questo addio tanto inatteso quanto clamoroso del sette volte campione del mondo.

Wolff: “Sapevo che Lewis sarebbe potuto andare via”

“Mi ha sorpreso molto – ammette il team principal della Mercedes. Siamo andati in vacanza rimanendo allineati, ma avendogli fatto un anno di contratto con opzione, sapevo che sarebbe potuto andare via. Non ho capito quando ha preso questa decisione, per questo sono rimasto meravigliato della situazione, ma va bene così. Adesso faremo un anno forte insieme dopo una storia super spettacolare e poi penseremo all’anno prossimo. Eravamo ad Oxford a casa mia, ho capito come fosse difficile per lui dirmelo, così come lo è stato anche per Fred, ma questo fa parte del gioco: tutti noi facciamo il possibile per avere una squadra vincente, ma quando ci sono conflitti di interesse bisogna pensare ai propri interessi”.

Sul sostituto: “Lasciamo in pace Kimi”

“Vediamo le prime gare, il mercato è molto dinamico, poi per maggio valuteremo tutte le opzioni. Kimi? Mi piace il ragazzo e la sua famiglia, ma tutti mettono tanta pressione, è al primo anno in Formula 2, può essere difficile e ha solo 17 anni, quindi non voglio alzare troppo l’attenzione nei suoi confronti, lasciamolo in pace”.