F1 | Wolff: “Verstappen, Sainz e Antonelli hanno le stesse chance di correre in Mercedes”

La Mercedes sta tornando competitiva. La squadra di Brackley, dopo la vittoria della scorsa settimana a Zeltweg, cerca il bis anche a Silverstone, ma è consapevole di come McLaren e Red Bull siano ancora davanti, anche se la pioggia potrebbe rimescolare prepotentemente le carte. C’è però ancora un dubbio da sciogliere, ovvero chi sarà il compagno di squadra di George Russell l’anno prossimo? Con Lewis Hamilton vestito di rosso Ferrari, i nomi sulla lista del team principal Wolff sono sempre i soliti, e tra questi è tornato anche quello di Sainz. L’austriaco ha così parlato ieri tra le due sessioni di prove libere.

“Sainz, Antonelli e Verstappen hanno il 33,3% di chance di correre per la Mercedes l’anno prossimo – sorride Toto a Mara Sangiorgio. E’ una situazione che stiamo osservando con attenzione, è importante per prendere la migliore decisione per la squadra e anche per Kimi, essendo giovane. Io sono rilassato, aspettiamo per avere maggiori informazioni possibili”.