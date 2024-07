Ferrari | Bocciato l’aggiornamento di Barcellona: Leclerc e Sainz con il vecchio pacchetto a Silverstone

La Ferrari ha preso la decisione tanto attesa e per certi versi davvero clamorosa: dopo le prove comparative di ieri fra i vari pacchetti, con Leclerc in pista con la nuova configurazione della SF-24, quella applicata a Barcellona, e Sainz con la versione pre Gran Premio di Spagna. La Scuderia, insieme ai piloti ha deciso di andare avanti nel weekend di Silverstone con la monoposto senza gli ultimi sviluppi. Evidentemente i test di ieri hanno denotato come la vettura meno aggiornata dia maggiori rassicurazioni in queste condizioni. Adesso bisognerà capire se lo sviluppo prenderà completamente un’altra direzione, oppure se, come dichiarato dal team principal Frederic Vasseur prima di questo weekend, si continuerà su questa strada, ma a questo punto nelle prossime settimane.

Ferrari, Vasseur aveva promosso gli aggiornamenti

“Il Gran Premio di Gran Bretagna è uno degli appuntamenti più tradizionali del campionato insieme a quello d’Italia – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari prima del weekend. La pista di Silverstone presenta curve da alta velocità che premiano le vetture e i piloti migliori. Sono convinto che a Maranello i nostri ingegneri abbiano lavorato bene, creando un pacchetto di aggiornamenti che ci ha dato maggior carico aerodinamico. Ora sta a noi riuscire a estrarre in pista dalla SF-24 il potenziale che sappiamo esserci”.