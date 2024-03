F1 | Wolff sulla prestazione di Verstappen in Bahrain: “Era in un’altra galassia”

In Bahrain non c’è stata storia. Anche la prima gara della nuova stagione porta la firma della Red Bull, con la scuderia di Milton Keynes che ha firmato pronti via una doppietta con Max Verstappen e Sergio Perez nella gara inaugurale di Sakhir. Le prestazioni mostrate dalla RB20, specialmente dall’olandese, sono state inavvicinabili per la concorrenza che si è dovuta accontentare di piazzamenti.

Toto Wolff, discutendo del risultato emerso in Bahrain, non ha potuto fare altro che constatare lo strapotere dell’ultima nata a Milton Keynes sottolineandone il dominio.

“Max era in un’altra galassia – ha dichiarato Wolff ai microfoni di Sky Sports F1 – Dobbiamo guardare a noi stessi per capire perché abbiamo perso così tanta prestazione con le gomme dure”.

Wolff, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Abbiamo sbagliato il livello di raffreddamento e quindi devi sollevarti e perdi tanta prestazione nelle gomme, è stato un circolo vizioso”.

Il manager austriaco, completando la propria disamina, ha detto: “È stato strano. Man mano che la gara andava avanti abbiamo dovuto alzarci e rallentare di più per gestire le temperature sul motore. L’abbiamo chiuso troppo, questo è stato il problema principale. Ecco perché non avevamo ritmo”.