F1 | Bottas: “Ritorno in Mercedes? Mai dire mai”

Il futuro addio di Lewis Hamilton alla Mercedes, con l’inglese che dal prossimo anno si vestirà di rosso Ferrari, ha creato un importante buco di mercato che la squadra della Stella non ha ancora risolto. Toto Wolff ha infatti ammesso che prenderà il tempo necessario per fare le opportune valutazioni e capire quale potrà essere il migliore profilo da affiancare a George Russell.

Nel frattempo non mancano le candidature per raccogliere l’eredità del sette volte campione del mondo in quel di Brackley. A strizzare l’occhio alla sua ex squadra è stato Valtteri Bottas, con il finlandese che non ha escluso questo possibile e al tempo stesso incredibile scenario. Anche se l’attuale alfiere della Sauber, che in Mercedes ha vissuto cinque stagioni tra il 2017 e il 2021, ha ammesso che l’obiettivo principale è quello di essere confermato dal team di Hinwil per poter prendere parte al grande progetto Audi.

“La notizia del passaggio di Hamilton in Ferrari? Soprattutto il tempismo è stato abbastanza sorprendente, ma se ci pensiamo, probabilmente, si sta avvicinando ai suoi ultimi anni in Formula 1 – ha dichiarato Bottas al quotidiano Ilta Sanomat – Penso che abbia fatto un buon affare”.

Bottas ha poi aggiunto: “È un dato di fatto che il mio contratto è fino alla fine di quest’anno. Non abbiamo ancora discusso della situazione all’interno del team, ma affronteremo la questione all’inizio di quest’anno o nei prossimi mesi. Molti team non hanno piloti bloccati per il 2025, quindi ci sarà movimento. Non subito, ma bisogna stare molto attenti a quello che sta succedendo.”

Il finlandese ha confermato che la sua priorità è quella di far parte del progetti Audi al via dal 2026: “L’Audi ha sempre avuto successo in ogni serie di categoria motoristica, il mio obiettivo è farne parte. Ritorno in Mercedes? Mai dire mai, tutto è possibile in questo sport”.