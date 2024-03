Archiviata la prima gara della stagione in Bahrain che ha visto il dominio Red Bull con la vittoria di Max Verstappen davanti a Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz, questa settimana il circus della Formula 1 si sposta sul circuito di Jeddah, per il secondo round del Mondiale 2024. Come per la scorsa settimana, anche questo weekend subirà delle modifiche al programma in osservanza del Ramadan: si corre di sabato.

Orari TV GP Arabia Saudita 2024

Si parte mercoledì con la conferenza stampa dei piloti che seguiremo in diretta (orario da confermare). Giovedì 7 marzo alle 14:30 si disputerà la prima sessione di libere, seguita poi dalle seconde libere alle 18:00. Venerdì 8 marzo alle 14:30 si disputeranno le Libere 3, seguite poi dalle qualifiche alle 18:00. Sabato alle 18:00 la gara.

GP Arabia Saudita 2024: curiosità sul tracciato

Nome: Jeddah Corniche Circuit

Luogo: Arabia Saudita

Lunghezza: 6.174km

Numero di giri: 50

Il circuito è stato inaugurato nel 2021 e i lavori completi sono terminati poi nel marzo 2022. E’ situato sulla Corniche, zona turistica dell’antica città saudita di Jeddah. Progettato dalla società Tilke, in collaborazione con la Formula 1 che ha utilizzato Google Earth per le indagini iniziali sui potenziali layout. Parlando del tracciato, è molto veloce. Si stimano velocità medie intorno ai 252 km/h ed è il circuito con il maggior numero di curve rispetto agli altri circuiti del calendario. Ne presenta 27 (11 a destra e 16 a sinistra). Sono presenti inoltre tre zone DRS, precisamente tra

le curve 19 e 22, 25 e 27 e sul rettilineo dei box.

ALBO D’ORO

2021 L Hamilton, Mercedes AMG Petronas

2022 M Verstappen, Red Bull Racing

2023 S Perez, Red Bull Racing